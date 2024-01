Tallinnas saab raamatuid laenutada iseteenindusautomaatides

Lisaks laenutuskappidele on nimetatud kaheksa raamatukogu teenindussaalides avatud iseteenindusautomaadid, mis võimaldavad lugejatele iseseisvalt, raamatukoguhoidja vahenduseta raamatute laenamist ja tagastamist. Mugavamaks ja kiiremaks muudab teenuse ka see, et teavikuid ei pea laenama ega tagastama ükshaaval, vaid automaat loeb korraga kuni viie teaviku info.

«Laenutuskapid ja iseteenindusautomaadid on ühed neist sammudest, millega muudame raamatukoguteenused linnaelanikele kättesaadavamaks ja mugavamaks,» ütles abilinnapea Kaarel Oja. «Nende kasutuselevõtmine on nõudnud omajagu tööd ja investeeringuid. Tallinna Keskraamatukogu on minemas üle kaasaegsetes raamatukogudes kasutatavale RFID-tehnoloogiale. Laenutuskapid ja iseteenindusautomaadid kaheksas asukohas on esimene lahendus, kus selle vilju saavad nautida ka lugejad. Raamatukogudes käib aga töö juba ka järgmiste lahenduste suunal, iseteenindusautomaadid tulevad ka teistesse haruraamatukogudesse ja järgmisel aastal jõuame loodetavasti ka Eesti esimeste nö tarkade riiuliteni, kus raamatu tagastamiseks piisab selle riiulile asetamisest,» lisas Oja.