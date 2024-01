LUGEMISSOOVITUSED ⟩ 6 fantaasiaraamatut fantastilise uue lugemisaasta loomiseks

Arvatakse, et nõnda, kuidas aastat alustatakse, kipub see ka edasi kulgema. Nii püütaksegi elamine uue aasta alguseks võimalikult värskeks kasida, et puhtus ja kord ikka kogu aasta vältel majas püsiks. Toidulaudki hoitakse uusaastaööl kaetuna, et nigelamad ajad uksele ei koputaks. Kas siis sellest loogikast lähtuvalt ei peaks fantastilist aastat saama, kui alustada seda mõne põneva fantaasiateosega? Õnneks pakub mullune lastraamatusaak piisavalt valikut, et iga maitse endale sobiva teose leiaks.

Ilmar Tomusk, «Uks». Foto: Raamat

Ilmar Tomusk

Illustreerinud Priit Rea

Kirjastus Tammerraamat

2023

Mäksil pole midagi kooliskäimise vastu. Ei valmista ju õppimine talle mingit muret, kuna kõik, mida ta vähegi loeb, jääb talle silmapilkselt meelde. Kui poleks ainult neid nõmedaid seitsmendikke Mairoldit ja Kiilakat, kes igal võimalusel Mäksi elu kibedaks teevad. Küll peidavad nad ta asju ära, togivad niisama või mõnitavad, kuis oskavad. Kui Mäks siis kord koduteel kiusajate eest plagama pistab ja metsatukka satub, leiab ta sealt kummalise maja. Kuigi poiss on sealkandis korduvalt jalutanud, pole ta seda varem märganud. Et maja uks on lahti ja näib Mäksi kutsuvat, otsustab ta ahvatlusele järgi anda ja majja siseneda.

***

Sofia Chanfreau, «Kaelkirjaku süda on uskumatult suur». Foto: Raamat

Sofia Chanfreau

Illustreerinud Amanda Chanfreau

Tõlkinud Kadi-Riin Haasma

Kirjastus Vesta

2023