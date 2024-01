«Ma usun, et hea raamat võib muuta su elu,» sõnab ta ja toob näiteid teostest, millel on olnud tema elule väga suur mõju. «Ma arvan, et «Tappa laulurästast» oli üks raamat, mis seda tegi. Kui aus olla, siis pärast «Lohejooksja» lugemist ei saanud ma kaks nädalat magada. See lülitas mu aju inimestest teistmoodi mõtlema.»