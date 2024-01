ORIGINAALNE MÕTESTAJA ⟩ Filosoof Emanuele Coccia õhutab elusloodusest mõtlema uudsel moel

Meid kõiki on võlunud mõistatus, kuidas röövik muutub liblikaks. Kaks keha jagavad üht ja sama elu – kaks keha, kel pole anatoomiliselt, etoloogiliselt ega ökoloogiliselt mitte midagi ühist. Ometi on nad üks ja seesama elu, üks ja seesama mina. See raamat kinnitab, et metamorfoos – nähtus, mis võimaldab samal elul eksisteerida erinevates kehades – on ka suhe, mis seob kõik liigid kokku ning ühendab elusolendid mineraalidega. Bakterid, viirused, seened, taimed, loomad – me kõik oleme ühe ja sama elu osa. Iga liik on eelnevate metamorfooside tulemus, kõik, mis elab, moodustab terviku. Iga üksik elu on omakorda maailma lõpmatu ihu metamorfoos. Oleme liblikas sellest tohutust röövikust, milleks on meie Maa.