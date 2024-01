Eesti köitekunstnike miniraamatud mahuvad peopessa

Väljapaneku pealkiri on pärit Keldi palvest, millest autorid kuulsid esmakordselt Pallase köitemeistrilt ja juhendajalt Tõnu Ojapervelt. Mõlemad autorid on ka esimesed oskused raamatute köitmises ja imetluse väikeses formaadis peopessa mahtuvate raamatute vastu saanud just meister Tõnult.