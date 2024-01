Keanu Reeves külastas USA telesaadet «Good Morning America», kus avaldas, et suvel ilmub tema esimene romaan «The Book of Elsewhere». Raamatu tegevus toimub samas maailmas, mida ta on kujutanud oma «BRZRKR» koomiksites. Teose peategelane on surematu kangelane, kes püüab mõista oma lõputu elu needust.

Reeves ütles, et kirjutada koos China Mièville'iga oma väljamõeldud maailma sügavamalt lahti oli vaimustav kogemus. «Mulle meeldis «BRZRKRi» maailm nii väga, et tahtsin seda lähemalt uurida, ja leidsin, et üks parimaid viise seda teha on romaan kirjutada,» selgitas ta. «Ma loodan, et see meeldib teile, kui te seda loete.»