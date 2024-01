Möödunud aasta parimaks äriraamatuks valitud teos näitab, kuidas ebaõnnestumistest õppida

Raamatu «Right Kind of Wrong: Why Learning to Fail Can Teach Us to Thrive» peamine sõnum on, et eksimine ja läbikukkumine on meie jaoks õppimisvõimalused. Harvard Business Schooli juhtimisprofessor ja raamatu autor Amy Edmondson uurib ebaõnnestumiste temaatikat juba aastaid ning käesolevas raamatus jagab ta oma uurimistöö tulemusi. Raamat keskendub ideele «intelligentsest ebaõnnestumisest». Samuti saab lugeja teada, kuidas õppida vigadest ja ka sellest, kuidas vältida veelgi suuremaid vigu. Eduka organisatsioonikultuuri osa on ka see, kuidas eksimustesse suhtutakse ning välditakse nende pööramist töötajate vastu.