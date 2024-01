PISIKESE TÜDRUKU KADUMINE ⟩ «Ma tõstsin ta kukilt maha ja…kaotasin ta silmist»

New York 1998, Macy’se kuulus tänupühaparaad. Kolmeaastane Kiera Templeton läheb rahvahulgas jäljetult kaduma.

Juhtumit aastaid uurinud ajakirjanik Miren Triggs rõõmustab, et lõpuks on olemas juhtlõng. Kuid midagi ei lahene ja kassette saadetakse aastate jooksul veel. Seitse aastat pärast esimest jõuab vanemateni märgilise sisuga salvestis: sama magamistuba, aga Kierat seal enam pole.

Miren ei kavatse loobuda, ent tal pole aimugi, kellega ta vastamisi seisab ja kui kaugele on too valmis minema, et Miren peatada.