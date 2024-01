LUGEMISSOOVITUS ⟩ Raamat, mille peab kindlasti emale ja isale lugemiseks viima

Kui Terry Pratchett Eestis käis (see oli tiba hiljem tost korrast, mil Anija mehed Tallinnas ja isegi pärast Arno isaga koolimajja jõudmist), oli au talle sülti pakkuda. Terry puikles pikalt, väites, et ta ei ole nõus sööma midagi, mis taldrikul liigutab. Keedukartulid rahustasid ta maha, eesti sinep ajas silmad pealuust kaunis kaugele ning kokkuvõttes klassik nälga ei näinud. Kahju, et väärt taat ärr kooles, meelsasti pakkunuks kunagi süldikest veel. No eks tarretame taevastes köökides.

Kirjanike elulood on üldjuhul jõle igavad. Isegi igavamad kui kirjanike päevikud. Kirjaniku asi on välja mõelda ja kirja panna. Kas ta ise sealjuure mõnes muus muhvis läbi kukub, naba sügab või magab mõtteid pähe, ei ole kellegi teise asi. Terry Pratchett on tema looming. Mida kuradit meil vaja tema elu. Aga. Rob Wilkins sõnameistri kauaaegse assistendina on teinud toreda triki – kasutanud Terry elu, et joonistada meile ootamatu nurga alt kolmveerand sajandit Britannia elu. Pannud kirja aja ja loo kombel, mis ütleb mulle, et ma pean selle raamatu viima oma emale ja isale lugeda, sest see räägib nende eluajast. Lihtsalt ühes teises kohas. Ja mõnes mõttes teises maailmas – kuigi mitte ketta- ega vaibamaailmas. Klassikalise kirjandus- ja kirjastusmaailma muundumine aastakümnete vältel on täitsa omaette teema ja huvilistele huvitav. Muudele on kapa ja kamaluga muud.