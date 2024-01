HAARAV KRIMILUGU ⟩ «Kuulsin teda ja siis titat ning siis oli vaikus»

«Mulle mitte, aga ilmselt keegi ikka nägi, et seal keegi on, või kuulis midagi.»

«Kas rääkisite sellest kellegagi, signora?»

«Ei, tegelikult mitte. Abikaasaga küll, aga tema käskis mul sellest loost eemale hoida, et see polevat meie asi. Kui ta teaks, et ma praegu siin olen, siis ma ei teagi, mida ta teeks. Meil pole kunagi politseiga kokkupuuteid olnud ja see toob alati häda kaela ... Oh, palun vabandust. Ma ei mõelnud seda nii, aga teate küll, kuidas sellega on, mida inimesed mõtlevad.»

«Jah, signora, ma tean. Kas mäletate veel midagi?»

«Ei, eriti mitte.»

«Kas tunneksite selle tüdruku ära, kui teda uuesti näeksite?»

«Võib-olla, aga rasedana on naised hoopis teist nägu, eriti lõpus nagu tema. Pietroga olin mina nagu ...»

«Kas te need mehed tunneksite ära, signora?»

«Võib-olla, aga võib-olla ka mitte.»

«Ja teise naise?»

«Ei, arvatavasti mitte. Too oli akna all nii vähe aega ja seisis küljega, nagu jälgiks midagi korteris. Nii et teda küll mitte.»

«Kas oskate meenutada veel midagi, mis võib tähtis olla?»

«Ei, ei usu.»

«Tänan, et meie jutule tulite, signora.»