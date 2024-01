NÄDALA RAAMAT ⟩ Teos, mis pöörab pea peale kõik, mida me loomadest teame

Carl Safina juhatab meid teistesse kultuuridesse. Lugeja ees avaneb kašelottide, uhkete selvalindude aarade ja meie lähimate looduslike sugulaste šimpanside elu nende oma kultuuris. Koos Safinaga saame kaasa mõtelda, mis on üldse kultuur. Kultuur on looduses ürgsem kui inimese enda genotüüp, mille me anname koos oma kultuuriga edasi oma järglastele. Kultuur on osa kogu Suure Looduse arengust ja olemisest. See raamat on erakordne retk maailmameredele, Lõuna-Ameerika selvasse ja Uganda ürgmetsa.

Tema uurimused on pälvinud mitmeid auhindu ja preemiaid. Lisaks artiklitele ajakirjades The New York Times, TIME, The Guardian, Audubon, Yale e360 ja National Geographic on Safina avaldanud kümme raamatut. Tema esimesest raamatust «Song for the Blue Ocean» (1998) on nüüdseks kujunenud klassika, «Beyond Words: What Animals Think and Feel» (2015) jõudis New York Timesi edetabeli tippu. Rahvusvahelise tunnustuse tõi kirjanikule 2020. aastal ilmunud «Metsikuks saamine».