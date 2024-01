Linna raamatukogud pikendavad õpetajate streigi ajal lahtiolekuaegu

Tallinna abilinnapea Kaarel Oja sõnul on suurem osa ühiskonnast õpetajatega streigi osas solidaarne ning mõistab nende motiive. «Samas on selge, et paljudele peredele tekitab see suuri ebamugavusi ning just väiksemaid lapsi pole võimalik üksinda koju jätta või tööle kaasa võtta. Alternatiivseid tegevusi pakuvad õpilastele streigi ajal ennekõike muidugi koolid ise, kuid meie raamatukogude võrgustikul ja töötajatel on võimalik appi tulla ning oleme otsustanud seda teha. Raamatukogudesse on oodatud nii lapsed iseseisvalt kui ka streigipäevadel kooli kogunevad õpilased üheskoos kooli töötajatega,» selgitas Oja.