«Tulekahju! Ma ei saa sisse. Ma ei tea, kas keegi on kodus. Ma...»

Akranesi väikest kogukonda Lääne-Islandil vapustab tulekahju, milles hukkub noormees. Peagi saab selgeks, et tegemist on süütamisega ja mis veel hullem – selgub, et noormees oli juba enne tulekahju süttimist surnud. Esmapilgul pole aga sugugi selge, kas tegemist oli mõrvaga või otsustas poiss ise elust lahkuda. Surnud noormehe arvutit läbi vaadates tekib uurijatel kahtlus, et asi ei pruugi piirduda ühe mõrvaga. Peagi leitakse teinegi laip, noor hollandlanna, kes töötas ühes Akranesi peres lapsehoidjana.