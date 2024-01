Kumu kultuuriteemaliste dokumentaalfilmide sarja kuuluvas linateoses, mis jõuab ekraanile 24. jaanuaril, heidetakse pilk Adolf Hitleri hiiglaslikku raamatukokku kuulunud teostele ja arutletakse selle üle, milline roll on raamatutel Hitleri kujunemisel üheks ajaloo suurimaks massimõrvariks.

«Hitleri raamatukogu pöörab meie ettekujutuse, et kunst, ilu, kirjandus õilistavad inimest, pea peale,» väidab filmis USA ajaloolane Timothy Ryback, kes on Hitleri raamatuid põhjalikult uurinud.

Arvatakse, et Hitleri raamatukogu sisaldas 16 000 teost – ta ise oli kirglik lugeja. Kui palju sellest on säilinud, ei oska öelda keegi. Osa tassisid vene ja ameerika sõdurid sõja lõpus laiali, osa hävis. 1200 raamatut on hoiul USA Kongressi raamatukogus, sealhulgas paljud Hitleri lemmikud alates «Peer Gyntist» ja lõpetades juudi kunstiajaloolase Max Osborni Berliini arhitektuuri albumiga – mis ei päästnud siiski Osborni raamatuid 1933. aastal avalikust põletamisest.