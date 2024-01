Indrek Koff esitleb uut näidendiraamatut, mis sündis korraga murest ja rõõmust

««Issi!» on sündinud korraga murest ja rõõmust. Mure, et olen ise vahel kippunud nii inimese kui ka isana kergelt kaotsi minema, ajendas mind esitama suuremat küsimust selle kohta, kuhu me siis ikkagi kaome ja kuidas meid sealt «kusagilt» tagasi tuua. Rõõmu pool aga koosneb puhtast mängulustist: pole midagi toredamat kui sõnade ja tegelastega mängimine. Seda tehes tunnen ennast nagu väike laps,» rääkis Indrek Koff sellest, mis teda antud näidendit kirjutama ajendas.