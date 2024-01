Miks on Taani teismelised õnnelikumad kui nende eakaaslased mujal?

Raamatu autor seletab lahti väärtused, mis on aluseks Taani õnnelike, tervete ja tasakaalukate teismeliste kasvatamisele. Ainulaadsuse tunnustamine, vabadus koos vastutusega ja ultimaatumite vältimine on kõigest mõned põhilistest printsiipidest, mida taanlased oma laste kasvatamise juures järgivad.

Raamatust võib leida nõu, kuidas toetada oma last sel sageli murest varjutatud väljakujunemisperioodil ning näidata talle lootusrikkaid, positiivseid ja nauditavaid elustsenaariumeid.

Iben Sandahl on psühhoterapeut, kes on tuntud oma Taani lastekasvatusfilosoofia ning tungiva nõudmise poolest varustada lapsevanemad, haridustöötajad ja juhid põhjapaneva uue nägemusega selle kohta, mis on maailmas võimalik. Tema väärtused hõlmavad usku laste õigustesse olla ehedad isiksused – turvalise lapsepõlvega, mis võimaldab neil kasvada omas tempos.