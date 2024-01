UUS REKORD ⟩ Eesti keel kaardistati ligi 4 miljardi sõna mahus

Eesti Keele Instituudi (EKI) vanemarvutileksikograafi Kristina Koppeli sõnul on selliseid ülisuuri keeleandmeid vaja näiteks selleks, et koostada elulähedasi ja võimalikult kasulikke sõnaraamatuid.

«Sõnaraamatu otstarve on anda ülevaade sellest, kuidas sõnu parasjagu elavas keeles kasutatakse – olla abivahend, mis aitab tundmatutest sõnadest aru saada ning end arusaadavamalt väljendada. See aga tähendab, et sõnaraamatu koostajad peavad elaval keelel pidevalt kätt pulsil hoidma, et sõnastikus esitatud info oleks ajakohane,» rääkis Koppel.

«Sealjuures on esindatud kõik keeležanrid alates filosoofiast ja luulest, seadustest ja tehnikadokumentidest kuni mahlaka meedia ning vabas vormis veebisuhtluseni. On väga tähtis, et korpus sisaldaks esinduslikult palju ka hästi toimetatud tekste ja see on alati eraldi eesmärk, kuigi selle saavutamine on keeruline, sest näiteks läbirääkimised autoriõiguste üle nõuavad märkimisväärset pingutust,» ütles Koppel.