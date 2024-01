Ilmus Julian Barnesi elegantne romaan «Elizabeth Finch»

Julian Barnes on tunnustatud autor, Bookeri preemia võitja ja kindlasti üks omapärasemaid tänapäeva briti kirjanikke. Teda on alati huvitanud ideed ja nende mõju, samuti on viimastes raamatutes kujunenud korduvateks teemadeks inimese võimetus teisi inimesi mõista ning lootusetu armastus. Romaanis «Elizabeth Finch» saavad need kaks suunda kokku.

Kirjanik Jan Kaus ütleb, et «Elizabeth Finch» on mõjuv lugu mõjust, sellest mõjude keerdlusest, millest koosneb me elu – ajaloo mõjust tänapäevale, õpetaja mõjust õpilasele, armastuse mõjust armastajale, teadmiste mõjust vaimule ja vastupidi. «Mõjuga ei kaasne alati mõistmist, ent iga mõistmine algab mõjust,» märgib ta.

Julian Barnes (snd 1946) on briti kirjanik ja tõlkija. Ta on hariduselt filoloog, on töötanud leksikograafi, kirjandustoimetaja ja filmikriitikuna, nüüd aga täielikult pühendunud kirjutamisele. Barnesi sulest on ilmunud kolmteist romaani, lisaks lühijutu- ja esseekogumikke ning teda on tõlgitud enam kui neljakümnesse keelde. Tema teosed on pälvinud mitmeid kirjandusauhindu. Sarjas «Moodne aeg» on Barnesilt varem ilmunud romaanid «Kui on lõpp» ja «Aja müra».