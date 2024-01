Tartus esitletakse Aadu Musta viimast raamatut Vene ajalooarhiivist

Oma viimase raamatuga ilmestab Aadu Must enda sageli korratud tõdemust, et Eesti ajaloo allikad on laiali meie maad erinevatel aegadel valitsenud riikide arhiivides. Eessõnas kirjutab autor ise: «Raamatu tähendus on laiem kui vaid teatud hulga arhiiviallikate tutvustamine. See võiks saada osaks ajaloolase haridusest, laiendada kultuuripilti ning avada kultuurilembeliste lugejate laiemale ringile meie kirjaliku mälu tagamaid, mitmekesistada ajaloolist teabekeskkonda ja kasvatada allikakriitilist austust fakti suhtes.»