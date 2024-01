KIITUS AUTORILE ⟩ Raamat, nagu üks raamat olla võiks

Hea lasteraamatu loomiseks on palju võimalusi ja lähenemisi ning veel enam on viise, kuidas kapitaalselt puusse panna. Ebaõnnestumised lastekirjanduses on aga tunduvalt ohtlikumad kui suurtekirjanduses, sest väikese inimese vaimne vundament laotaks lugudest. Inimese alusmüüri kivid on raamatukujulised.