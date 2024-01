LÕBUS LUGEMINE ⟩ Kellele ei meeldiks Mark Twain?

Mark Twain on mõnusa kirjanduse klassik ja seda täiesti teenitult. Eestiski tuntud juba palju sugupõlvi. Vinge sõnavana aga kirjutas kole palju ja hea on, et tõlgitakse ja ilmub maakeelse lugeja jaoks uusi teoseid. Sest Twaini on lihtsalt niivõrd hea lugeda, ta on tõesti nauditava keelega kirjanik (kiitus tõlkijale siinkohal). Muidu terane ja terav(meelne) pealekauba.