««Ohoo, sa oled Eestis, kauaks tulid?» on tavaline küsimus, kui mõnd vana tuttavat või sõpra näen. «Sa ikka ei väsi!?» imestatakse vastust kuuldes. Ei väsi. Mul on seda vaja. On vaja neid inimesi teistest kultuuridest ja teise nahavärviga minu ümber,» selgitab raamatu autor Margus Kalam, miks ta kogu aeg reisib.