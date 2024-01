Mõni päev hiljem saavad Alix ja Josie taas juhuslikult kokku, seekord Alixi laste kooli juures. Josie on Alixi taskuhäälinguid kuulanud ja arvab, et võiks talle sarja seisukohast huvi pakkuda. Ta kinnitab Alixile, et tema elus on aset leidmas suured muudatused. Josie elu tundub olevat veider ja keeruline ja ehkki temas on Alixi meelest midagi ärevust tekitavat, ei suuda ta vastu panna kiusatusele teha Josiega oma taskuhäälingu tarbeks intervjuu. Selle käigus hakkab ta tasapisi aimama, et Josie on varjanud väga süngeid saladusi, ja enne kui naine arugi saab, on Josie end nihverdanud Alixi ellu – ja tema koju.