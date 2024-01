Fliist vahendab, et Emma Stone'i lemmikautor on ameerika kirjanik J.D. Salinger, kusjuures oma lemmikraamatuks ei pea ta mitte kirjaniku tuntumat teost «Kuristik rukkis», vaid kaht tema lühijuttu: «Puusepad, tõstke kõrgele sarikad» ning «Franny ja Zooey». Viimase kohta on näitleja öelnud, et tegu on tõeliselt liigutava, vaimuka ja vaat et spirituaalse looga.