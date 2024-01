Eesti Kirjandusmuuseum tähistab Eesti kirjanduse päeva

Kell 16.00 kogunetakse muuseumi saali, et kuulutada välja Eesti Kirjandusmuuseumi sõbra tiitli saaja. Kirjandusmuuseumi sõbra tiitliga kaasneb kena kohvitass, mille on valmistanud keraamik Merle Kusma kuldsed käed.

«Eesti Kirjandusmuuseumi sõbra tiitliga tunnustame isikut või institutsiooni, kes on oma loomingulise tegevusega tutvustanud avalikkusele meie rikkalikes arhiivikogudes leiduvat kultuuriloolist materjali või meie teadlaste töötulemusi. Anname selle auhinna välja teist aastat ja see on meie tänu neile loojatele panuse eest Eesti kultuurilukku laiemalt,» leiab Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Piret Voolaid.