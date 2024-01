Näitleja Millie Bobby Brown soovitab põnevaid raamatuid, mida ühe jutiga läbi lugeda

Kahtlemata on Millie Bobby Brown väga suur raamatusõber. Ta on sageli soovitanud fännidele lugemist nii sotsiaalmeedias kui ajakirjanduse vahendusel. Siin on valik staari lemmikutest, millest ta rääkis lähemalt ajakirjas Elle. Nii mõnigi Millie lemmikutest on ka eesti keelde tõlgitud.