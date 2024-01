15-aastane õpetaja, kel polnud päevagi kogemust ja kes õnnetuseks nägi veel eriti tilluke välja

Ilmunud on Laura Ingalls Wilderi «Need kuldsed õnneaastad». See on autobiograafilise romaanisarja kaheksas raamat ja kuna me ju teame, et Laura Ingallsist saab ühel hetkel Laura Wilder, ja Almanzo Wilderiga kohtusime juba paar raamatut tagasi, on noorte romantilise armastuse arengut tore ja helge jälgida kuni kihlasõrmuse andmise ja pulmadeni välja.