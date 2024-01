President Karis: iseäranis kirjandusõpetajad on meie mõtleva ja targa tuleviku pant

Riigipea tõi eesti kirjanduse juures esile veel ühe eriti noori puudutava aspekti, et hea eneseväljendus tekib lugedes. «Paljud probleemid saavad alguse halvast suhtlusest. Sellest, et me ei oska ennast väljendada, oma mõtteid selgelt edasi anda. Me ei oska meie sees toimuvat analüüsida, kuid analüüs põhineb enamasti sõnal. See oskus ei teki iseenesest. See tekib lugedes ja keelt omandades,» rääkis president Karis. «Hinnakem sestap meie õpetajaid. Just õpetajad ja iseäranis kirjandusõpetajad on meie mõtleva ja targa tuleviku pant. Just nemad õpetavad noori emakeele kaudu leidma iseennast, oma stiili, vaimset vormi ja väljendusvõimet, -haaret. Just nemad loovad tugeva kultuurilise ühisosa, mis meid seob üle aegade.»