Tartu linnaraamatukogu külastas mullu iga päev ligi 1500 inimest

«Raamatukogu on jätkuvalt tartlaste seas armastatud koht. Meie kõige noorem lugeja on kaheaastane ja kõige väärikam saab sel aastal 100 aastaseks,» tõdes raamatukogu direktor Kristina Pai.

Raamatukogu keskkogu ja harukogusid külastati aasta jooksul üle 425 000 korra, umbes sama palju kogunes ka virtuaalkülastusi, seega on külastuste koguarv ligi 863 000. Keskkogus käis kõigist lugejatest 48,6 protsenti ja neljas harukogus kokku 51,4 protsenti, mis näitab, et harukogud teevad väga head tööd ja on kohaliku kogukonna seas populaarsed kooskäimise kohad.