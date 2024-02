MÕISTATUS ⟩ Vana maja põrandalaudade alt leitakse 7 nimelist karpi, mis paljastavad traagilise saladuse

Havanna, 1950 . Kuuba ühe rikkaima perekonna tütar Esmeralda teab, kui oluline on pere jaoks tütred hästi mehele panna. Kui isa võtab teda Londonisse ärireisile kaasa, armub Havanna kauneimaks neiuks peetud piiga noorde ärimehesse Christopherisse. Kui noormees kutsutakse tema isa suhkruistandusse külla, teab Esmeralda, et nad peavad oma armastust iga hinna eest varjama. Ta hoiab kiivalt saladust, kuid tema otsusel järgneda südame kutsele Londonisse, on kohutavad tagajärjed.

London, tänapäev. Claudia on elus kannapöörde teinud ja leidnud oma unistuste töö: ta renoveerib kortereid, lüües need taas särama. Kui ema palub Claudialt abi vanaema mineviku väljaselgitamiseks, tärkab temas uudishimu. Ainsaks juhtlõngaks on üks perekonnavapp, mis osutub kunagise Kuuba rikkaima dünastia – Diaze pere – vapiks. Claudia lendab Havannasse, sest on südames kindel, et tal õnnestub tõeline lugu kohapeal välja selgitada.