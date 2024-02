MARK TWAINI SEIKLUSED ⟩ «Tirisin käsikirja ta suust välja ning avastasin, et see tundlik olend oli surnuks lämbunud»

Puju on miniatuursete metsade võimas valitseja. Selle lehestik on hallikasroheline ja sulab ühte kõrbe ja mägede tooniga. Lõhn meenutab koirohu oma ja sellest valmistatud tee maitse sarnanebki kõigile poistele tuttava koirohutee omaga. Puju on iseäranis vintske taim ning kasvab liivapinnases ja lagedate kaljude vahel, kus mitte ükski teine taimemaailma esindaja, kui mõned kõrrelised välja arvata, isegi ei ürita kasvama hakata. [Nimetatud kõrrelised kasvavad Nevada ja sellega piirnevate maa-alade kõledatel mäekülgedel ja on sageli isegi südatalvel, kui tugev tuul kuiva lume minema kannab ja rohi lagedale tuleb, suurepäraseks loomasöödaks; oma kõledast kasvukohast hoolimata on kõrrelised karjaajajate sõnul veiste ja hobuste jaoks teistest taimedest oluliselt parem ja toitvam sööt.] Pujupõõsaste vahemaa on reeglina meeter-paar, neid leidub kõigis Metsiku Lääne mägedes ja kõrbetes kuni California piirideni välja. Kõrbes ei kasva sadade miilide kaupa ainsatki puud – tavalises kõrbes puudub igasugune taimestik, välja arvatud puju ja selle nõbu Forsellesia, mis on pujuga sedavõrd sarnane, et neil on raske vahet teha. Ilma sõbraliku pujuta oleks kõrbes lõkke tegemine ja sooja toidu valmistamine ilmvõimatu. Selle tüve võib jämeduselt kõrvutada poisikese käerandmega (vahel venitab see ka täismehe käsivarreni välja) ning kõverad oksad on poole peenemad – kõik puha tugev, kvaliteetne ja hea tammepuitu meenutav materjal.