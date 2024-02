PILDID ⟩ Eesti illustraator Marja-Liisa Plats nomineeriti Soome kauneimate raamatute konkursil

«Maa, mille nimi on Hampampamm» on keeleline ja pildiline tulevärk. Absurdikirjandusest tõukununa asetub tekst läänemeresoome maastikule, selle soode ja metsade keskele, mis on väikeses Eesti rannakülas elavale Ville Hytösele väga tuttavad. Hytönen on mitmekülgne kirjanik, kes on kirjutanud nii romaane, luulet, esseid, aforisme kui lasteraamatuid.