Superstaar Cara Delevingne soovitab 8 head raamatut, mis on ka eesti keeles ilmunud

Cara Delevingne pole tuntud vaid modellina, ta on ka kogenud näitleja ja aktivist. Lisaks on ta kirjutanud romaani «Mirror, Mirror» , mis räägib noorte inimeste elulistest küsimustest ja eneseavastamisest. Ta on sageli rääkinud oma lugemishuvist ja jagab regulaarselt raamatusoovitusi sotsiaalmeedias ning intervjuudes.

Siin on kaheksa väärt ilukirjanduslikku teost, mida Cara Delevingne kõigil lugeda soovitab. Õnneks on need teosed ka eesti keelde tõlgitud ja raamatukogudes saadaval. Kui otsid lugemiseks midagi head, siis vali allolevast nimekirjast midagi, mis sul veel lugemata on!