Keset ööd puhkeb linna eri piirkondades kolm tulekahjut. Miks valis süütaja just need ohvrid?

Härmatis levis vähehaaval ja Heleni jalad tekitasid rohul vaikset krabinat, kui ta teerajalt lahkus ja surnuaia kaugema nurga poole suundus. Varsti seisis ta lihtsa hauakivi ees, millel polnud ei nime ega kuupäevi, ainult lause: «Alati mu mõtetes.» Rohkem hauakivil midagi kirjas polnud – ei mingeid vihjeid kadunukese isiku, vanuse ega soo kohta. Helenile meeldis nii – see pidi nii olema –, kuna see oli tema õe Marianne’i viimne puhkepaik.

Nüüd lihtsat hauda vaadates tundis Helen süümepiinade teravat torget. Marianne’i anonüümne hauakiri mõjus talle iga kord raskelt – ta tundis, et Marianne osutab süüdistavalt näpuga tema peale, hurjutades, et Helen häbeneb oma lihast õde. See polnud tõsi – Helen armastas Marianne’i kõigest hoolimata –, aga tema õe kuriteod olid säärased, et ta oli tulnud matta ilma igasuguse matusetalituseta, vältimaks ajakirjanike liigset huvi ja ohvrite lähedaste õigustatud viha. Anonüümsus tähendas kaitset – ei olnud teada, mida inimesed teha võivad, kui saavad teada, kuhu see sarimõrvar viimaks maetud sai.