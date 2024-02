«Diagnoos oli lihtne, ent ravi tundus šokeeriva ja mõeldamatuna»

Jennifer oli olnud hoolimata nende kohal kõuepilvedena rippunud korduvatele ebaõnnestumistele nii kannatlik, nii mõistev. See oli olnud allakäiguspiraal, ilma silmanähtava lootuseta olukorra paranemisele. Mees oli liiga häbelik, et probleemi tohtriga arutada, ja kui Jennifer talle brošüüri näitas, oli ta asjasse pehmelt öeldes skeptiliselt suhtunud. Ta oli ju ikkagi tõsine tegija, heal järjel firma omanik, kellest nii töökaaslased kui ka konkurendid ärimeele, vaistu ja terase otsustusvõime tõttu kõrgelt lugu pidasid. Ettepanek maksta korralikku raha selle eest, et koos kamba nukrate hingedega lihtsalt istuda ja kuulata mingit mõttetut jama, nagu mees oletas, oli tema ärivaistuga täielikus vastuolus. Ta oli üksnes Jenniferi pärast andnud nõusoleku osaleda, kuid oma suureks üllatuseks tajus ta pärast esimest kahte või kolme seanssi teatavat muutust oma isikuomaduste ja seisukohtade osas. Mõningane enesekindluse puudumine, mida tal oli küll varjata õnnestunud, kuid millest ta kunagi täielikult vabanenud ei olnud, hakkas tasapisi hajuma ja ta kulutas pärast tähtsate otsuste langetamist vähem aega endalt küsides, kas ta oli ikka õigesti käitunud. Ta tundis, kuidas nihkub tasapisi lähemale oma tõelisele eesmärgile, kuid hoolimata teatud edusammudest jäi täiuslikkus, mille poole nad Jenniferiga püüdlesid, talle ikka veel kättesaamatuks. Ja niisiis võttis ta julguse kokku ja tunnistas erakonsultatsiooni ajal oma probleemi.

Diagnoos oli lihtne, ent ravi tundus hetkel, mil seda esimest korda mainiti, šokeeriva ja mõeldamatuna. Ta vaidles vastu, väites, et Jenniferis tekitaks see õudust ja tema ise ei suudaks enam iialgi naisele silma vaadata, kuid talle tuletati leebelt meelde, et see kõik on naise õnne nimel ja et just naise ettepanekul oli ta otsustanud abi otsida. Nii lasigi mees end ära rääkida. Pealegi ei pidanud Jennifer sellest kunagi teada saama. Ja see oli olnud nii imeliselt ja erakordselt edukas, et ta polnud seda sekundikski kahetsenud.