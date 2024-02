Epp Petrone: lihtsalt imeline! Ma sooviksin, et meil oleks rohkem selliseid raamatuid

Oleks minu teha, paneksin selle raamatu soovitus-kohustusliku kirjanduse nimekirja umbes nii viiendale klassile (natuke jäin mõtlema, peategelane on vist üheksa-aastane, aga samas on mul siiski tunne, et raamatut suudab tugevamalt vastu võtta aasta-kaks vanem vanuserühm).