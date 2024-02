ENNEOLEMATU VAATEPILT EESTI KOOLIS ⟩ Koolitaja imestab: «Mis on siin pildil erilist?»

Enne tunni algust märkas Hein, et klassis loeb üks tüdruk väga vana raamatut. «Tulin ka lähedale ja veendusin, et tütarlaps ei loe kooliõpikut, vaid kolletunud lehtedega ilu- või muud sarnast kirjandust,» kirjutab ta. «See on miskit, mis alati liigutab mind tänapäeval. Kasutada oma aega efektiivselt ja saada samal ajal teadmisi ja tarkust silmaringi laiendamiseks.»

Koolitaja märgib, et selline vaatepilt on haruldane ja eriti südantsoojendav, kui mõelda, kui harva meie kiire elutempo juures näeme noori süvenemas kirjandusklassikasse või lihtsalt ilukirjandusse, mis ei ole kohustuslik koolimaterjal. «See noor daam ei ole mitte ainult loengusse tulnud, vaid on valinud, et veeta see aeg enne loengu algust, laiendades oma silmaringi ja süvendades oma teadmisi, mis on väärtuslik ja inspireeriv.» Tunni alguses tunnustas Raivo Hein noort lugejat ka kõigi kuulajate ees.

Postituse lõpuks jagab koolitaja inspireerivat mõtet kõigile: «Meenutan sulle, et kõige kõrgemat intressi on mulle toonud üks investeering - need on teadmised, haridus, haritus. Selle tulemuseks on maailmapilt, mis võimaldab adekvaatselt oma otsuseid teha.»