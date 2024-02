LUGEMISMÄNG ⟩ E-raamatukogu ELLU saadetakse pensionile lugemisbingoga

«ELLU oli esimene ja pikka aega ainus e-raamatukogu, mis pakkus tasuta ligipääsu kaasaegsetele eestikeelsetele e-raamatutele. Tallinna rahvaraamatukoguna oleme teenindanud tallinlasi, koroonapandeemia ajaks avasime lisaressursside abil juurdepääsu kogu Eestile. Nüüd on loodud uus üle-riiklik e-laenutuskeskkond ja ELLUl on aeg pensionile minna,» selgitas Tallinna Keskraamatukogu direktor Kaie Holm. «Kutsume üles ELLUst veel viimaseid laenutusi tegema ja täname väga kõiki koostööpartnereid, autoreid, kirjastusi ja loomulikult lugejaid, kes need ühised aastad ELLUga võimalikuks muutsid.»

Lugemismäng «Loeme ELLU tühjaks!» kestab kuni 15. juunini või kuni viimased e-raamatute litsentsid on «ära loetud». Liituda saavad igas vanuses tallinlased. Et väljakutse oleks põnevam, on mäng üles ehitatud lugemisbingona - valida saab 17 teema vahel, mängida võib nurkade-, diagonaalide- või täismängu. Bingolehed leiab aadressilt keskraamatukogu.ee, vajadusel saab need küsida ka paberkujul raamatukogust. Osalejate vahel loositakse auhindu.