Filosoof tutvustab, kuidas kliimakriisis mõistlikumalt elada

Filosoof Graham Parkes väidab oma raamatus «Kuidas mõelda kliimakriisist. Mõistlikuma eluviisi filosoofiline juht», et kliimakriisiga toimetulek on meie kui liigi suurim väljakutse. Teame, et peamine ülesanne maailma praegusele ja tulevasele elanikkonnale tekitatava kahju minimeerimiseks on vähendada heitkoguseid nii kiiresti kui võimalik. Mida saab küll sellises olukorras pakkuda meile filosoofia?