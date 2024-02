Piret Jaaks ja Lumimari tegid uue raamatu, mis aitab lastel hirme seljatada

Autor Piret Jaaks ütles, et lähenes lasteraamatule ebatavalise loomemeetodiga. «Kuna olen teatri taustaga, kus toimub väga palju koostööprojekte, siis otsustasin, et seekord ei mõtle ideed üksi välja, vaid saime kunstnik Lumimariga kokku ja arutasime, mis teemad meid mõlemaid innustaksid. Leidsime, et laste seas on palju hirme, näiteks hirm pimeduse vastu, vanade keskkondade ja esemete vastu ning muidugi putukate vastu. Otsustasime, et uus raamat «Öölaps» peab aitama neid hirme seljatada.»