Eesti keeles ilmus Läti linnupõnevik lastele

Talvine mets on lumine ja vaikne, kui korraga kukub keegi klikitama. Sellise ehmatuse peale võib tõugu kurku tõmmata või tõru nokast pillata! Puuokstelt võib ju kosta tärinat, vidinat, kudrutamist või siristamist, aga klikk-klikki pole siin küll enne kuuldud! Milline lind on kõige julgem? Kes on kõige suurem? Kes on kõige väiksem? Ja kes seal metsas klikitab?

Raamatu autori Daila Ozola sõnul on «Klikk-klikk!» esimene tema emakeeles ilmunud raamat. Just nii – Daila emakeel on eesti keel, ise on ta aga läti keelde tõlkinud terve rea vahvaid eesti lasteraamatuid Kadri Hinrikusest Edgar Valterini.

Raamatut kirjutades küsis kirjanik nõu Riia loodusmuuseumi ornitoloogilt, et raamatus tutvustatud linnud käituksid nii nagu looduses. Agate Lielpētere tõetruud kollaažtehnikas illustratsioonid aitavad linnud ka metsas ära tunda.

Raamatu tõlkija Contra on omakorda paljude laste lemmikluuletaja, kes tõlgib läti kirjandust eesti keelde. Nii Daila Ozola kui ka Contra on oma tõlketegevuse eest pälvinud Eesti ja Läti ühise keeleauhinna (vastavalt 2022 ja 2014).

Lätis on «Klikk-klikk!» üks neid lasteraamatuid, mis on tõlgitud ukraina keelde, et Ukraina lastele Läti kultuuri ja loodust tutvustada.

Raamatu andis välja Hunt Kirjastus.