Amazonis ilmus Heino Viigi esimene inglisekeelne raamat

«7 Nights of Life Stories» on autori selgitusel kaasahaarav teos, mis viib lugeja sügavale inimsuhete keerdkäikudesse maalilises Kreeta keskkonnas. «Raamat jälgib peategelase, holistilise terapeudi, ootamatut kohtumist võluva naisega, mis viib neid eneseavastuse ja armastuse teekonnale,» tutvustab Viik. «Nende lugu põimub teiste värvikate tegelaste eludega, kes kõik seisavad silmitsi oma hirmude, lootuste ja eripäradega. Raamat ühendab endas huumorit, sügavat enesevaatlust ja romantikat, pakkudes lugejatele võimalust mõtiskleda saatuse müsteeriumi ning inimsuhete sügavuse üle.»

Heino Viik (sündinud 1971) kasvas üles Tõraveres. Lõpetas Tartu Ülikoolis rahanduse eriala ning on töötanud rahanduse ja kinnisvara valdkonnas. Hiljem osales ta Noored Kooli programmis ning oli ajaloo, kunstiajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja. Praegu on Heino Viik vabakutseline kirjanik. Ta on raamatute «Kõik võib veel hästi minna», «Kuidas mitte olla loll» ja «Mõttekiirendi» autor.