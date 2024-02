Investor Kristi Saare soovitab 10 raamatut enda harimiseks ja ka hinge kosutuseks

Kristi Saare on ettevõtja, investor ja rahatarkuse entusiast, kes alustas oma investeerimisteekonda aastal 2012 ning on nüüdseks Eesti üks tuntumaid finantsvabadusest ja rahatarkusest kõnelejaid.

Me ei võta elus igapäevaselt palju aega selleks, et tõsisemaid teemasid läbi mõtiskleda. Merilini raamat pakub selleks võimaluse, pakkudes lisaks keerukatele teemadele ka huumoripause, mis aitavad meelde tuletada, et kuigi elu võib kohati olla väga raske, siis oleme kõik inimesed ja pole maailmas üksi.

Me oleme pea kõik 80:20 reeglist kuulnud, ent kuidas see päriselt toimib? Häid ideid ja nippe ja võimalust oma tegevust ümber mõtestada nii eraelus, ettevõtluses kui karjääris pakub see raamat kuhjaga. Mida kiirem elutempo on, seda olulisem on elu hästi planeerida ja vähemalt ebaolulisi asju saab enda kalendrist selle raamatu abil kindlasti maha kriipsutada.