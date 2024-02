Lugu veidrast kohast, kus käivad koos «mingid üksteise näppimist harrastavad inimesed»

Sukey Reynolds teeb politsei jaoks ülesvõtteid Burwelli talus, kus on aset leidnud murdvargus. Teda tõmbab nagu magnetiga salapärase maja ja selle kauni ümbruse poole. Burwelli talus ei kasvatata vilja ega kariloomi, see on paik, mille omanike sõnul avaldab see külastajate hingele erakordselt tervendavat ja turgutavat mõju.