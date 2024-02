JÄRJEJUTT ⟩ Lood ajast, mil abordi tegemisele järgnes arreteerimine

Teine maailmasõda on äsja lõppenud, vaesest miljööst pärit Clara, Jacquotte ja Louison proovivad oma elu sisse seada ja kes kuidas hakkama saada. Elu neid ei hellita, aga neil on visa hing.

«Ja on tõsi, et see 1940. aastate moodi feminism, see ühtaegu natuke vanamoodne ja nii värskelt mõjuv stiil [---] ning lõpuks Guérini tuntav kaastunne kõige nõrgemate vastu teevad sellest raamatust väikese pärli, mis pea seitsmekümne viie aasta tagant meile omal kombel meie aega peegeldab,» ütleb oma saatesõnas tõlkija Heli Allik.