KATKEND RAAMATUST ⟩ «Väga Tähtis Isik oli keset meie hotelli surnult maha varisenud!»

Hommikuti Regency Grandi hotellis tööle asudes kinnitab Molly Gray uhkusega rinda vanemtoateenija märgi, klopib padjad kohevaks, pühib koos tolmuga minema hotelliasukate saladused ning teeb toad piinlikult puhtaks ja laitmatult korda. Ent kui hotelli suures teesaalis sureb ootamatult hotellikülastaja, kuulus kriminaalromaanide autor, tuleb Mollyl korda luua väga ebaharilikul moel. Hotelli koridorides keerlevad kuulujutud ja kahtlused ning peagi selgub, et kullasära all on varjul kõnts. Molly taipab, et võti mõistatuse lahtimuukimiseks on ainult temal. Kuid see tähendab, et tal tuleb mõtetes minna tagasi minevikku, meenutada vanaema ja kõike muud, mida ta on väga pikka aega hoidnud sügaval mälusoppides. Sest kunagi ammusel ajal oli Molly teesaalis surnud inimest tundnud – ja too tundis ka Mollyt…