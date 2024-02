Selgus 2023. aasta raamatusõber

«Aasta raamatusõber on Tartus toimuva rahvusvahelise kirjandusfestivali Prima Vista korraldaja. Prima Vista on silma paistnud laiahaardelise ja otsingulise tegevusega, mis on teinud kirjandusfestivalist kultuurisündmuse, kuhu on alati oodatud ka kirjastused,» kõneles Eesti Kirjastuste Liidu juhatuse liige ja kirjastuse Koolibri peatoimetaja Kadri Rahusaar.