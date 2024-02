LUGEMISSOOVITUSED ⟩ 6 haaravat raamatut teadmishuvilistele lastele

Maailm on nii põnev ja mitmekesine, et pakub avastamisrõõmu igaks päevaks. Et aga oma silm igale poole ei jõua, tulevad tõhusalt appi aimeraamatud. Need pakuvad vastuseid väga erinevatele laste küsimustele, ükskõik kas soovitakse rohkem teada ümbritseva looduse ja seal elavate loomade, igapäevaste asjade päritolu või siis hoopis teistel maadel elavate laste elu-olu kohta. Vastamise kõrval aga tekitavad need raamatud ka uusi põnevaid küsimusi. Küllap leidub neilegi vastus juba mõnes teises teatmeraamatus.

«Miks munad kukuvad? Laps küsib, teadlane vastab» Foto: Raamat

Koostanud Triin Olvet

Illustreerinud Piia Maiste

Kirjastus Argo

2023

See vahva eesti aimeraamat toob esile 58 lapse 111 küsimust erinevate elunähtuste kohta. Laste küsimused on paigutatud viide alaosasse: «Maa ja taevas», «Elus loodus», «Sina ja teised», «Ehitised ja leiutised» ning «Inimese sees». Neile püüavad vastust anda Marju Kõivupuu, Jaan Aru, Atko Remmel, Astra Schults jpt teadlased erinevatelt elualadelt. Millest on tehtud Kuu, kuidas gepard nii kiiresti jookseb, mis on vägitegu, miks suured inimesed ei pea lõuna ajal magama? Raamat võib olla abiks vanematele laste küsimustele vastamisel, aga pakkuda põnevat avastamist ka neile, kes selliste küsimuste peale veel tulnud pole.

***

Štěpánka Sekaninová, «Igapäevaste asjade entsüklopeedia». Foto: Raamat

Štěpánka Sekaninová

Illustreerinud Eva Chupíková

Tõlkinud Karel Allikas, Eve Laur

Kirjastus Pegasus

2023

Igapäevaelus puutume kokku sadade esemetega. Ja kuigi me kasutame neid iga päev, ei kipu me just sageli mõtlema, kust need asjad pärit ja kuidas just sellisel kujul meie tarvitusse on jõudnud. Kingad, uisud ja vihmavarjud; hambaharjad, parfüümid ja tualetipotid; riidepuud kotid ja prillid – need on vaid mõned neist argiasjadest, mille päritolust ja kujunemisloost annab autor ses põnevas raamatus ülevaate. Abiks on siin ka lehekülje allosas paiknev ajaskaala.

***

Elaine Batiste, Nadine Crowley, «Unustatud oskuste käsiraamat». Foto: Raamat

Elaine Batiste, Nadine Crowley

Illustreerinud Chris Duriez

Tõlkinud Mari-Ly Tiitsmaa