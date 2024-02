Vastlapäeval selgub Virumaa kirjandusauhinna võitja

Auhinna nominendid on tänavu Mihkel Muti «Liblikas, kes lendas liiga lähedale», Urmas Vadi «Kuu teine pool», Joonas Sildre «Värviline Mägi», Rein Raua «Katkurong», Hannes Parmo «Beeta», Tarmo Pikneri «Põgenemine. Surm Echternachis» ja Sven Mikseri «Vareda».

Žüriisse kuuluv pikaaegne koolijuht ja Jõhvi volikogu esimees Vallo Reimaa ennustab, et tõsisem arutelu tekib kahe, maksimaalselt kolme kandidaadi vahel, kuid lõppvalikuni jõutakse suhteliselt üksmeelselt. «Umbes nii, nagu see toimus eelmisel aastal, kuid mullu oli keskmine tase siiski mõnevõrra kobedam,» leiab ta. «Seekord jäi meeldejäävaid lugemiskogemusi pakkuvaid teoseid vähem sõelale. Aga tõsine võitjakandidaat, kes kirjanduslukku endast tõsise jälje maha jätab, on vähemalt minu jaoks selgi aastal olemas. Eks näis, mida teised žüriiliikmed arvavad.»