9 Monique’i luuletust armastusest ja sõprusest: süda saab sõprusest sooja

Hea uudis on see, et me saame ise maailma muuta - iga oma mõtte, sõna ja teoga. Ja mis saaks olla imelisem, kui leida selles elus üles need inimesed, need hingesõbrad, kellega koos muuta maailma meie ümber paremaks paigaks? On meie valik, kas jääme muutuste pealtvaatajaks või võtame vastu otsuse ja ühendame enda ümber inimesi, kelle südames on puhas armastus kõige ja kõigi vastu, kes suudavad sõpradena kokku tulla ja otsustada – me ei vaata pealt, me muudame maailma. Ja üks on kindel, sõbrad muudavadki meie sisemaailma ja koos on alati kergem muutusi läbi siia ka välismaailmas.